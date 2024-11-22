КТЖ выявило хищение дизельного топлива в депо Бесколь

Сотрудники КТЖ выявили случаи перерасхода дизельного топлива во время мониторинга работы машинистов депо Бесколь, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, материалы расследования переданы в Департамент полиции на транспорте МВД РК. Преступная группа была установлена и задержана сотрудниками Департамента полиции на транспорте совместно с главной транспортной прокуратурой и КТЖ.

В ходе досудебного расследования ущерб от хищения более 16 млн тенге был возмещен в полном объеме. 11 ноября 2024 года суд вынес приговор виновным.

"КТЖ продолжает борьбу с хищениями дизельного топлива, которое представляет серьезную угрозу для эффективной работы железнодорожного транспорта", – сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Ранее появилась информация, что сотрудник КТЖ лишился свободы, получив взятку в 1,5 млн тенге.

