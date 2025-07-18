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Происшествия

В Актау десять человек унесло ветром в Каспийское море

SUP-борд, Каспийское море, ветер, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 23:43 Фото: pixabay
Вблизи Актау группа молодых людей решила поплавать на SUP-бордах, не обратив внимание на погодные условия, а именно на сильный ветер. Порывы отнесли серфингистов далеко от берега и добраться до него самостоятельно они не смогли, сообщает Zakon.kz.

Вовремя на помощь к попавшим в беду ребятам пришли сотрудники МЧС, которые проводили патрулирование в этом районе. Спасатели благополучно доставили молодых людей на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

"Напоминаем, что ваша безопасность в первую очередь зависит от вас самих! Помните, что нельзя выходить на водоем в ветреную погоду. Обязательно надевайте спасательный жилет на SUP-бордах", – сообщает пресс-служба МЧС РК.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области 25 июля спасен 10-летний ребенок, которого на надувном круге унесло в Каспийское море.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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