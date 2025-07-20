Девятилетний мальчик сорвался с балкона третьего этажа в Павлодаре
Фото: akorda.kz
Инцидент случился в Павлодаре вечером 19 июля. Мальчик выпал с общего балкона, расположенного на третьем этаже, сообщает Zakon.kz.
По информации регионального уполномоченного по правам ребенка Сауле Шакеневой, ребенок получил многочисленные травмы.
"Мальчик с особыми образовательными потребностями выпал из общего подъездного балкона, находящегося на третьем этаже. С множественными травмами, переломами и ушибами доставлен в детскую областную больницу", – сообщила она.
По словам очевидцев, ребенок упал на козырек подъезда.
Ранее сообщалось, что несколько семей из Павлодара попались на уловки мошенников и остались без денег. Аферисты обещали им выгодные путевки.
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