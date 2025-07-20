Девятилетний мальчик сорвался с балкона третьего этажа в Павлодаре

Инцидент случился в Павлодаре вечером 19 июля. Мальчик выпал с общего балкона, расположенного на третьем этаже, сообщает Zakon.kz.

По информации регионального уполномоченного по правам ребенка Сауле Шакеневой, ребенок получил многочисленные травмы.

"Мальчик с особыми образовательными потребностями выпал из общего подъездного балкона, находящегося на третьем этаже. С множественными травмами, переломами и ушибами доставлен в детскую областную больницу", – сообщила она.

По словам очевидцев, ребенок упал на козырек подъезда.

Ранее сообщалось, что несколько семей из Павлодара попались на уловки мошенников и остались без денег. Аферисты обещали им выгодные путевки.