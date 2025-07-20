#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
533.61
621.07
6.78
Происшествия

Девятилетний мальчик сорвался с балкона третьего этажа в Павлодаре

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 11:25 Фото: akorda.kz
Инцидент случился в Павлодаре вечером 19 июля. Мальчик выпал с общего балкона, расположенного на третьем этаже, сообщает Zakon.kz.

По информации регионального уполномоченного по правам ребенка Сауле Шакеневой, ребенок получил многочисленные травмы.

"Мальчик с особыми образовательными потребностями выпал из общего подъездного балкона, находящегося на третьем этаже. С множественными травмами, переломами и ушибами доставлен в детскую областную больницу", – сообщила она.

По словам очевидцев, ребенок упал на козырек подъезда.

Ранее сообщалось, что несколько семей из Павлодара попались на уловки мошенников и остались без денег. Аферисты обещали им выгодные путевки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Очевидцев ДТП в Темиртау едва не убило током: жители остались без света
Происшествия
04:10, 20 июля 2025
Очевидцев ДТП в Темиртау едва не убило током: жители остались без света
В Алматы подростка ударило током на крыше поезда
Происшествия
02:19, 20 июля 2025
В Алматы подростка ударило током на крыше поезда
Подростка унесло на матрасе в озеро Балхаш: ее чудом спасли
Происшествия
20:15, 19 июля 2025
Подростка унесло на матрасе в озеро Балхаш: ее чудом спасли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: