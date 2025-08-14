Выброшенный с пятого этажа мальчик из Павлодара выписан: потребуется год на восстановление

30 июля 2025 года жительница Павлодара выбросила из окна пятого этажа двух сыновей. Женщина выпрыгнула вслед за малышами. Уже 1 августа полуторагодовалый мальчик скончался. Что известно о состоянии второго ребенка, рассказали Zakon.kz врачи областной больницы.

Так, согласно данным пресс-службы Управления общественного здравоохранения Павлодарской области, мальчик 2017 года рождения был выписан. Это произошло 13 августа.

Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Необходимо соблюдать строгий постельный режим в течение одного месяца. В дальнейшем необходима реабилитация в течение года в реабилитационном центре по месту жительства", – подчеркнули медики.

Что касается его матери, то в настоящее время пациентка находится в отделении реанимации. Она в сознании.

"Состояние тяжелое. Проведены операции по поводу переломов пяточных костей и правой плечевой кости". Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Павлодарской области

Ранее мы рассказывали, что 30 июля женщина выбросила из окна пятого этажа двух сыновей, а затем выпрыгнула сама. Все трое упали на козырек.

Позднее в полиции заявили, что возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство.

Уже 1 августа младший ребенок скончался.