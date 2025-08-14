#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Общество

Выброшенный с пятого этажа мальчик из Павлодара выписан: потребуется год на восстановление

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 12:24 Фото: akorda.kz
30 июля 2025 года жительница Павлодара выбросила из окна пятого этажа двух сыновей. Женщина выпрыгнула вслед за малышами. Уже 1 августа полуторагодовалый мальчик скончался. Что известно о состоянии второго ребенка, рассказали Zakon.kz врачи областной больницы.

Так, согласно данным пресс-службы Управления общественного здравоохранения Павлодарской области, мальчик 2017 года рождения был выписан. Это произошло 13 августа.

Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Необходимо соблюдать строгий постельный режим в течение одного месяца. В дальнейшем необходима реабилитация в течение года в реабилитационном центре по месту жительства", – подчеркнули медики.

Что касается его матери, то в настоящее время пациентка находится в отделении реанимации. Она в сознании.

"Состояние тяжелое. Проведены операции по поводу переломов пяточных костей и правой плечевой кости".Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Павлодарской области

Ранее мы рассказывали, что 30 июля женщина выбросила из окна пятого этажа двух сыновей, а затем выпрыгнула сама. Все трое упали на козырек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 12:24
Жительница Павлодара выбросила из окна двоих детей, а затем выпрыгнула сама

Позднее в полиции заявили, что возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 12:24
"Остановка сердца, удалена почка": что известно о состоянии детей, выброшенных матерью в Павлодаре

Уже 1 августа младший ребенок скончался.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
