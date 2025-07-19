Павлодарцы остались без денег в погоне за выгодными путевками

О мошенниках в сфере туризма предупредили павлодарцев правоохранители, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Департамента полиции рассказали, что в областном центре активизировались мошенники в сфере туризма. Зафиксировано уже несколько случаев обмана.

В одном случае молодой человек перевел около 400 тыс. тенге за якобы выгодный тур. Ему пообещали скидку на путевку, однако после получения денег исчезли. В другом – горожанин планировал выехать на заработки в Польшу, но, доверившись "помощнику" из интернета, остался без денег.

"Злоумышленники действуют через мессенджеры, представляются сотрудниками туристических агентств или посредниками, убеждают действовать быстро, пока "не упустили шанс". ДП Павлодара

Полиция призывает не гоняться за "низкими ценами" и не поддаваться эмоциям:

проверяйте информацию, не доверяйте незнакомым номерам;

не переводите деньги без официального договора;

в случае подозрения немедленно обращайтесь в полицию.

Житель Акмолинской области, желая купить машину, угодил в ловушку мошенников и лишился денег.