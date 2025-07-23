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Происшествия

Двое рабочих погибли в канализационном колодце в Караганде

двое рабочих погибли на канализационной насосной станции, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 22:16 Фото: Zakon.kz
В Караганде похоронили двух работников коммунальной компании. Слесари погибли на канализационной насосной станции. Предварительная причина – отравление токсичными газами и парами, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, первым в колодец спустился 29-летний слесарь. Чтобы помочь ему выбраться, следом отправился 46-летний коллега. В итоге тела обоих пришлось поднимать спасателям.

По словам очевидцев, работники получили отравление, потеряли сознание и упали. Максиму Болотину было всего 29, он пошел по стопам отца. Его напарник, 46-летний Евгений Макеев, трудился на предприятии четверть века. В понедельник на канализационную насосную станцию для ремонтных работ датчиков приехала бригада из четырех человек. 23 июля двоих из них похоронили.

"Мой сын туда полез, его начал тащить. Он не думал, что он тоже погибнет, начал его тащить. Еще, говорят, его в грудь бил: "Максим, Максим". Когда бил, свой кислород выпустил, сколько мог. Он, видать, надышался и упал. Он такой человек, мой сыночка. Он хотел спасти его. Он мне до этого говорил: "Там у них столько ребят молодых погибло". Им ничего не выдавали: ни маски вот эти, ни веревки". Мать одного из погибших Валентина Макеева

В самой коммунальной компании трагедию комментируют очень осторожно. Говорят, что только эксперты смогут определить, были ли соблюдены на месте все требования безопасности. При этом, говорят, это первый трагический случай на их предприятии за 30 лет.

"Мы имеем на руках официальную судмедэкспертизу, где указана причина смерти – это токсическое действие газов, дымов и паров неустановленных. Понятно, что во всех канализационных сетях и колодцах, и насосных станциях всегда присутствует газ метан, где его не видно и не слышно. Принято решение взять на себя полностью все расходы по организации погребения и соответствующих выплат социальных, которые прописаны в коллективном договоре".Гендиректор ТОО "Караганды су" Ербол Толеуов

В регионе создана специальная комиссия, которая должна выяснить причины случившегося. Также по факту гибели двух человек в полиции завели уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда". По совпадению сегодня в Минтруда опубликовали рейтинг производств с высоким уровнем травматизма. За первое полугодие Карагандинская область заняла в нем первое место.

Ранее сообщалось, что ветер обрушил башенный кран на стройке в Астане: погиб рабочий.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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