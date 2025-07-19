Ветер обрушил башенный кран на стройке в Астане: погиб рабочий

В Астане на строительной площадке жилого комплекса "Абырой" рухнул башенный кран. Инцидент случился вечером, 18 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного Департамента полиции, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

"В момент инцидента внутри кабины находился мужчина, который от полученных травм скончался на месте. Проводится расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего", – пояснили в полиции.

В пресс-службе компании-застройщика BI Group заявили, что причиной ЧП стал сильный ветер. Погибший был сотрудником порядной организации. Его семье окажут помощь:

"Кран был в технически исправном состоянии. Перед началом смены прошёл все необходимые проверки. Он опрокинулся из-за резкого порыва ветра. В это время крановщик уже завершал работы".

Также в компании добавили, что штормовое предупреждение от экстренных служб поступило уже после трагедии.

14 июля 2025 года в Алматы произошла жуткая массовая авария с участием крана, автобуса и легковых машин. Пострадали более 20 человек.