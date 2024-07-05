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Законодательство РК

Военный и двое гражданских погибли в воинской части в Арыси

В Арыси погибли военный и двое гражданских, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:32 Фото: рixabay
5 июля 2024 года в городе Арыси при выполнении работ по обслуживанию и очистке системы канализации на территории воинской части из-за отравления канализационным газом погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Среди погибших – двое гражданских лиц и один военнослужащий по контракту, сообщили в Министерстве обороны.

"Происшествие имело место во время спасения рабочего Шымкентской районной эксплуатационной части, который при проведении работ по неосторожности упал в колодец. Прибывшие к нему на помощь двое рабочих и двое военнослужащих по контракту из-за ухудшения состояния также не смогли выбраться на поверхность", – говорится в сообщении.

В результате трое человек погибли на месте. Еще один рабочий и военнослужащий по контракту находятся в больнице Арыси. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По данному факту Шымкентским отделом Военно-следственного управления МВД РК начато досудебное расследование по ст. 156 ч. 4 Уголовного кодекса РК (нарушение правил охраны труда).

Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Летом 2019 года в воинской части в Арыси взорвались боеприпасы. Серия взрывов длилась больше суток, население эвакуировали. В результате ЧС погибли три человека: двое военнослужащих и местный житель. 11 октября во время плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на полигоне близ Арыси погиб начальник инженерной службы войсковой части. По делу о взрывах на скамье подсудимых оказались 16 человек. Из них 15 – военнослужащие, один – гражданское лицо. Потерпевшими были признаны 1473 человека.

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