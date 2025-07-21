В Уральске задержали мужчину с наркотиками и весами
Фото: МВД РК
В пресс-службе МВД РК рассказали, что задержали 29-летнего мужчину, который имел при себе свертки с подозрительным белым порошком, изоленту, зип-пакеты и электронные весы, сообщает Zakon.kz.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности у подозреваемого изъяли 13 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.
"По предварительным данным, это может быть наркотик, предназначенный для сбыта путем "закладок", – считают оперативники.
Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные и хулиганские преступления.
Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование, устанавливаются возможные каналы поставки и соучастники.
Стражи порядка напомнили, что участие в незаконном обороте наркотиков – тяжкое преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго рассказал о планах использовать дроны в борьбе с наркопреступностью.
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