В Уральске задержали мужчину с наркотиками и весами

В пресс-службе МВД РК рассказали, что задержали 29-летнего мужчину, который имел при себе свертки с подозрительным белым порошком, изоленту, зип-пакеты и электронные весы, сообщает Zakon.kz.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности у подозреваемого изъяли 13 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.

"По предварительным данным, это может быть наркотик, предназначенный для сбыта путем "закладок", – считают оперативники.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные и хулиганские преступления.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование, устанавливаются возможные каналы поставки и соучастники.

Стражи порядка напомнили, что участие в незаконном обороте наркотиков – тяжкое преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго рассказал о планах использовать дроны в борьбе с наркопреступностью.