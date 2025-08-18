#АЭС в Казахстане
Общество

Более 85 тысяч банковских карт с 2,3 млрд тенге на счетах арестовали в Казахстане: что с ними не так

банковская карта в руке, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 10:00 Фото: pixabay
Уголовные дела по наркопреступлениям на сумму свыше 9 млрд тенге расследуют в пяти регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировал 18 августа 2025 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

Так, в Актау и Шымкенте задержали девять членов ОПГ при обналичивании 2,3 млрд тенге (1,2 млрд наличными и 1,1 млрд на банковских счетах), изъяты наркотики в крупном размере. В области Улытау арестовали криптовалюту на 6 млн долларов.

А в Астане пресекли деятельность нескольких наркомагазинов, приняты меры к аресту криптовалюты на 3,8 млн долларов (88 кошельков). Задержали организаторов, скрывавшихся за рубежом.

"В Шымкенте спецпрокуроры с помощью сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США по крупному наркомагазину быстро отследили его зарубежные потоки, включая криптовалюту, выявили 500 тысяч транзакций на 70 млрд тенге, ликвидировали две подпольные лаборатории, арестовали 24 участника", – написал Асылов в X.

Аналогичное дело расследуют сотрудники Комитета нацбезопасности и полиции на 12 млн долларов в криптовалюте.

Генпрокурор отметил, что вся наркоторговля осуществляется в интернете с использованием подставных счетов, криптовалюты и Р2Р-платежей, поэтому в борьбе с наркопреступностью применяются IT-технологии.

"По всем уголовным делам о наркотиках работает алгоритм блокировки дропперских транзакций. С начала года арестовано свыше 85 тысяч карт на 2,3 млрд тенге. Всего вместе с делами спецпрокуроров сумма арестованных активов по делам о наркотиках составляет более 11,5 млрд тенге", – резюмировал Берик Асылов.

13 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета Безопасности по вопросам противодействия наркотизму поручил усилить работу по профилактике наркомании, особенно в образовательной и информационной сферах. Он отметил тенденцию романтизации употребления запрещенных веществ и алкоголя в интернете и заявил, что производство и продажа любых видов наркотиков должны быть под строгим запретом и жесточайшим контролем со стороны государства.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
