В Акмолинской области сельский аким уволен за пьяную драку

Фото: pexels

Сотрудники прокуратуры Целиноградского района установили, что аким округа Кабанбай батыра в состоянии алкогольного опьянения вступил в словесный конфликт, который перерос в драку, сообщает Zakon.kz.

По данному факту было начато досудебное расследование, которое было прекращено за примирением сторон. "На основании акта прокуратуры района решением Совета по этике за дисциплинарный проступок государственный служащий был уволен", – сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК. Ранее сообщалось, что в Шымкенте, после гибели ребенка в яме с отходами, уволили акима Каратауского района Рахымберды Мулкеманова.

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