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Происшествия

В Акмолинской области сельский аким уволен за пьяную драку

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 18:55 Фото: pexels
Сотрудники прокуратуры Целиноградского района установили, что аким округа Кабанбай батыра в состоянии алкогольного опьянения вступил в словесный конфликт, который перерос в драку, сообщает Zakon.kz.

По данному факту было начато досудебное расследование, которое было прекращено за примирением сторон.

"На основании акта прокуратуры района решением Совета по этике за дисциплинарный проступок государственный служащий был уволен", – сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте, после гибели ребенка в яме с отходами, уволили акима Каратауского района Рахымберды Мулкеманова.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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