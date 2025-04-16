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Происшествия

Гибель первоклассника: в Шымкенте уволили районного акима

Шымкент, город Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 04:50 Фото: akorda.kz
После гибели ребенка в яме с отходами в Шымкенте уволили акима Каратауского района Рахымберды Мулкеманова, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в минувшие выходные. Ученик первого класса утонул в неогороженной яме, заполненной фекалиями.

По данным представителей акимата города, злополучная яма с водой – проблема, которой уже больше пяти лет. Ошибки были допущены еще на этапе проектирования, а затем и при реализации проекта, передает "Седьмой канал".

Сейчас выявленные недостатки устраняются, на месте идут работы по ликвидации опасных объектов и приведению территории в порядок. Как заверили в акимате, ответственность понесут и подрядные организации.

"Аким района освобожден от занимаемой должности, руководителю управления энергетики объявлен строгий выговор, а заместителю акима города, курирующему эту сферу – выговор. Мы не снимаем с себя ответственности. Каждый обязан добросовестно исполнять свои обязанности", – подчеркнул заместиль акима Шымкента Сарсен Куранбек.

Днями ранее врачи Акмолинской области рассказали о состоянии шестилетнего ребенка, пострадавшего в жутком ДТП в Атбасаре.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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