Гибель первоклассника: в Шымкенте уволили районного акима

После гибели ребенка в яме с отходами в Шымкенте уволили акима Каратауского района Рахымберды Мулкеманова, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в минувшие выходные. Ученик первого класса утонул в неогороженной яме, заполненной фекалиями.

По данным представителей акимата города, злополучная яма с водой – проблема, которой уже больше пяти лет. Ошибки были допущены еще на этапе проектирования, а затем и при реализации проекта, передает "Седьмой канал".

Сейчас выявленные недостатки устраняются, на месте идут работы по ликвидации опасных объектов и приведению территории в порядок. Как заверили в акимате, ответственность понесут и подрядные организации.

"Аким района освобожден от занимаемой должности, руководителю управления энергетики объявлен строгий выговор, а заместителю акима города, курирующему эту сферу – выговор. Мы не снимаем с себя ответственности. Каждый обязан добросовестно исполнять свои обязанности", – подчеркнул заместиль акима Шымкента Сарсен Куранбек.

Днями ранее врачи Акмолинской области рассказали о состоянии шестилетнего ребенка, пострадавшего в жутком ДТП в Атбасаре.