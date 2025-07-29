Эпичная погоня полиции за фурой попала на видео в Мангистау

В Мангистауской области нарушитель на грузовике задержан после погони в районе пос. Умирзака, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня рассказали в пресс-службе департамента полиции региона:

"29 июля 2025 года около 01:30 в рамках оперативного мероприятия "Закон и Порядок" сотрудники полиции заметили грузовой автомобиль DAF, двигавшийся по автодороге в районе промышленной зоны пос. Умирзак. Поведение водителя вызвало подозрения, и было подано законное требование об остановке. Однако водитель проигнорировал его и попытался скрыться, неоднократно нарушая правила дорожного движения. Во время преследования он создавал аварийные ситуации, выезжал на встречную полосу и нарушал требования дорожных знаков и разметки".

Как отметили в областном ДП, чтобы остановить фуру, полицейские на дороге растянули сетку "ежик" – полосу с шипами.

"После задержания выяснилось, что за рулем находился житель Туркестанской области, занимающийся грузоперевозками. При себе у него имелись соответствующие документы. Однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, что, согласно законодательству, приравнивается к управлению транспортом в состоянии опьянения". Пресс-служба ДП Мангистауской области

В отношении водителя составлен ряд материалов по фактам:

неповиновения законным требованиям полиции;

нарушения правил маневрирования и выезда на встречную полосу;

отказа от медосвидетельствования;

игнорирования дорожных знаков;

создания аварийной обстановки.

Автомашина водворена на специализированную стоянку. Все материалы переданы в суд для принятия решения в установленном порядке.

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