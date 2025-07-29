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Происшествия

Эпичная погоня полиции за фурой попала на видео в Мангистау

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 15:03 Фото: pexels
В Мангистауской области нарушитель на грузовике задержан после погони в районе пос. Умирзака, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня рассказали в пресс-службе департамента полиции региона:

"29 июля 2025 года около 01:30 в рамках оперативного мероприятия "Закон и Порядок" сотрудники полиции заметили грузовой автомобиль DAF, двигавшийся по автодороге в районе промышленной зоны пос. Умирзак. Поведение водителя вызвало подозрения, и было подано законное требование об остановке. Однако водитель проигнорировал его и попытался скрыться, неоднократно нарушая правила дорожного движения. Во время преследования он создавал аварийные ситуации, выезжал на встречную полосу и нарушал требования дорожных знаков и разметки".

Как отметили в областном ДП, чтобы остановить фуру, полицейские на дороге растянули сетку "ежик" – полосу с шипами.

"После задержания выяснилось, что за рулем находился житель Туркестанской области, занимающийся грузоперевозками. При себе у него имелись соответствующие документы. Однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, что, согласно законодательству, приравнивается к управлению транспортом в состоянии опьянения".Пресс-служба ДП Мангистауской области

В отношении водителя составлен ряд материалов по фактам:

  • неповиновения законным требованиям полиции;
  • нарушения правил маневрирования и выезда на встречную полосу;
  • отказа от медосвидетельствования;
  • игнорирования дорожных знаков;
  • создания аварийной обстановки.

Автомашина водворена на специализированную стоянку. Все материалы переданы в суд для принятия решения в установленном порядке.

27 июля 2025 года сообщалось, что ДТП и побег в стиле GTA устроил пьяный водитель в Костанае.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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