Эпичная погоня полиции за фурой попала на видео в Мангистау
Фото: pexels
В Мангистауской области нарушитель на грузовике задержан после погони в районе пос. Умирзака, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня рассказали в пресс-службе департамента полиции региона:
"29 июля 2025 года около 01:30 в рамках оперативного мероприятия "Закон и Порядок" сотрудники полиции заметили грузовой автомобиль DAF, двигавшийся по автодороге в районе промышленной зоны пос. Умирзак. Поведение водителя вызвало подозрения, и было подано законное требование об остановке. Однако водитель проигнорировал его и попытался скрыться, неоднократно нарушая правила дорожного движения. Во время преследования он создавал аварийные ситуации, выезжал на встречную полосу и нарушал требования дорожных знаков и разметки".
Как отметили в областном ДП, чтобы остановить фуру, полицейские на дороге растянули сетку "ежик" – полосу с шипами.
"После задержания выяснилось, что за рулем находился житель Туркестанской области, занимающийся грузоперевозками. При себе у него имелись соответствующие документы. Однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, что, согласно законодательству, приравнивается к управлению транспортом в состоянии опьянения".Пресс-служба ДП Мангистауской области
В отношении водителя составлен ряд материалов по фактам:
- неповиновения законным требованиям полиции;
- нарушения правил маневрирования и выезда на встречную полосу;
- отказа от медосвидетельствования;
- игнорирования дорожных знаков;
- создания аварийной обстановки.
Автомашина водворена на специализированную стоянку. Все материалы переданы в суд для принятия решения в установленном порядке.
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