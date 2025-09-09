Эпичная погоня полиции за фурой в Актау: водителя наказали
По материалам дела, ночью 29 июля 2025 года мужчина на грузовом автомобиле выехал на встречную полосу, проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и отказался пройти освидетельствование на алкогольное опьянение. Кроме того, находясь в общественном месте, он проявил неуважение к окружающим, совершив мелкое хулиганство.
На суде К. полностью признал вину и пообещал, что подобное поведение не повторится.
Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям КоАП. В результате К. лишен права управления транспортом на 7 лет, а также арестован на различные сроки по совокупности нарушений – в общей сложности на более чем три недели.
Постановление суда вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области нарушитель на грузовике задержан после погони в районе пос. Умирзак. Чтобы остановить фуру, полицейские на дороге растянули сетку "ежик" – полосу с шипами. После задержания выяснилось, что за рулем находился житель Туркестанской области, занимающийся грузоперевозками.