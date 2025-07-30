Мать выбросила детей из окна: возбуждено дело о покушении на убийство

В Павлодаре женщина выбросила из окна многоэтажки двоих детей и выпрыгнула сама. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) заявили, что проводится расследование, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка установили, что 30 июля 2025 года из окна подъезда, расположенного между 4 и 5 этажами дома по улице Нурмагамбетова в Павлодаре, выпали двое малолетних детей и женщина.

"Пострадавшие упали на козырек подъезда, все доставлены в больницу", – уточнили в полиции.

Теперь возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

По предварительным данным, женщина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

"На месте работает следственно-оперативная группа". Пресс-служба ДП Павлодарской области

О чрезвычайном происшествии заявил прохожий, позвонив в службу скорой помощи. Двое детей в тяжелом состоянии направлены в детскую областную больницу. Женщина в тяжелом состоянии – в городскую больницу №1.