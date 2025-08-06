Тысячи контрафактных игрушек на миллионы тенге изъяты в Алматы

В Алматы пресечен оборот контрафактных игрушек. Рейды по торговым точкам и складским помещениям мегаполиса провели сотрудники Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции города совместно с Департаментом юстиции. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе ДП.

Поводом для проверки послужило официальное обращение одной из компаний о фактах незаконного использования ее товарных знаков.

"В результате проверок на ряде рынков и складов города были выявлены партии контрафактной продукции, визуально имитирующей оригинальные конструкторы. Всего изъято свыше 1 тыс. единиц поддельных изделий на сумму более 2 млн тенге". Пресс-служба ДП Алматы

Как отметил заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулан Койшыбаев, контрафакт не просто нарушает права брендов, он напрямую вредит потребителям, особенно когда речь идет о детских товарах.

"Такие изделия могут быть токсичными, небезопасными, а зачастую и травмоопасными. Мы усиливаем работу по пресечению подобных правонарушений", – подчеркнул он.

Изъятые товары отличались низким качеством, отсутствием маркировки и информации о производителе. По итогам совместных мероприятий собранные материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее полицейские нашли тайное поле конопли в Туркестанской области.