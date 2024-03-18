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Крупный пожар почти целый день тушили на складе игрушек в Астане

пожар, Астана, ДЧС, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 19:15 Фото: pixabay
Огнеборцы ДЧС города Астаны потушили возгорание одноэтажного складского помещения по хранению игрушек и подгузников в районе Байконур, сообщает Zakon.kz.

Склад загорелся рано утром 18 марта. По предварительным данным, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Пожар смогли ликвидировать только в 18:23 этого же дня.


Согласно информации МВД, в тушении пожара участвовали 70 человек личного состава и были задействованы 15 единиц техники ДЧС Астаны.

Возгорание привело к обрушению фасадной стены и кровли здания.

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