Крупный пожар почти целый день тушили на складе игрушек в Астане

Огнеборцы ДЧС города Астаны потушили возгорание одноэтажного складского помещения по хранению игрушек и подгузников в районе Байконур, сообщает Zakon.kz.

Склад загорелся рано утром 18 марта. По предварительным данным, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Пожар смогли ликвидировать только в 18:23 этого же дня.







Согласно информации МВД, в тушении пожара участвовали 70 человек личного состава и были задействованы 15 единиц техники ДЧС Астаны.

Возгорание привело к обрушению фасадной стены и кровли здания.