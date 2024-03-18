Крупный пожар почти целый день тушили на складе игрушек в Астане
Фото: pixabay
Огнеборцы ДЧС города Астаны потушили возгорание одноэтажного складского помещения по хранению игрушек и подгузников в районе Байконур, сообщает Zakon.kz.
Склад загорелся рано утром 18 марта. По предварительным данным, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Пожар смогли ликвидировать только в 18:23 этого же дня.
Согласно информации МВД, в тушении пожара участвовали 70 человек личного состава и были задействованы 15 единиц техники ДЧС Астаны.
Возгорание привело к обрушению фасадной стены и кровли здания.
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