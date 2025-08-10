Два человека пострадали в ДТП на месторождении Каламкас

В аварии, которая случилась 9 августа 2025 года на руднике Каламкас в Тупкараганском районе Мангистауской области, пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС региона рассказали, что их доставили в больницу на борту вертолета "Казавиаспаса". "Состояние пострадавших стабильное", – отметили в ДЧС. Ранее сообщалось, что из-за аварии, которая случилась на переезде Кызылсай – Шымкент, пришлось изменить график сразу трех поездов. На охраняемом железнодорожном переезде грузовик столкнулся с маневровым тепловозом.

