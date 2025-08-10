#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на месторождении Каламкас

эвакуация, вертолет, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 11:07 Фото: ДЧС Мангистауской области
В аварии, которая случилась 9 августа 2025 года на руднике Каламкас в Тупкараганском районе Мангистауской области, пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС региона рассказали, что их доставили в больницу на борту вертолета "Казавиаспаса".

"Состояние пострадавших стабильное", – отметили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что из-за аварии, которая случилась на переезде Кызылсай – Шымкент, пришлось изменить график сразу трех поездов. На охраняемом железнодорожном переезде грузовик столкнулся с маневровым тепловозом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Два друга 48 и 52 лет потерялись во время прогулки в лесу в Карагандинской области
Происшествия
23:04, 09 августа 2025
Два друга 48 и 52 лет потерялись во время прогулки в лесу в Карагандинской области
Серьезную травму получил турист на перевале Гляциологов в Алматинской области
Происшествия
21:18, 09 августа 2025
Серьезную травму получил турист на перевале Гляциологов в Алматинской области
Моторная лодка с туристами застряла на озере Алаколь
Происшествия
20:37, 09 августа 2025
Моторная лодка с туристами застряла на озере Алаколь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: