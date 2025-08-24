#АЭС в Казахстане
Происшествия

Три женщины пострадали в тройном ДТП в Карагандинской области

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 15:44 Фото: Zakon.kz
Тройная авария с пострадавшими произошла сегодня, 24 августа 2025 года, в Пришахтинске, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновения одна из машин "заскочила" на капот другой и оказалась зажата с двух сторон.

Как пояснили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, авария случилась на ул. Зелинского с участием трех машин – Nissan, BMW и Volkswagen.

"В результате ДТП 33-летняя водитель Nissan и ее пассажирка, а также 51-летняя пассажирка Volkswagen получили травмы. Всех троих доставили в медицинское учреждение", – сообщили в полиции.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

23 августа 2025 года тройное ДТП с переворотом произошло в Жанаозене. На перекрестке столкнулись внедорожники Lexus и Toyota Hilux. От удара Toyota несколько раз перевернулась и врезалась в автобус "ПАЗ".

Андрей Дюсупов
