Три женщины пострадали в тройном ДТП в Карагандинской области

Тройная авария с пострадавшими произошла сегодня, 24 августа 2025 года, в Пришахтинске, сообщает Zakon.kz.

В результате столкновения одна из машин "заскочила" на капот другой и оказалась зажата с двух сторон.

Как пояснили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, авария случилась на ул. Зелинского с участием трех машин – Nissan, BMW и Volkswagen.

"В результате ДТП 33-летняя водитель Nissan и ее пассажирка, а также 51-летняя пассажирка Volkswagen получили травмы. Всех троих доставили в медицинское учреждение", – сообщили в полиции.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

