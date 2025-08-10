Мальчик погиб под колесами внедорожника в Алматы
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 10 августа в Наурызбайском районе Алматы. Под колесами внедорожника погиб ребенок 2013 года рождения, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции мегаполиса, водитель Range Rover следовал по улице А.Хегай в восточном направлении и допустил наезд на ребенка.
"Мальчик 2013 года рождения находился на проезжей части. К сожалению, в результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия", – сообщили правоохранители.
По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело, а также назначены соответствующие экспертизы.
