Мальчик погиб под колесами внедорожника в Алматы

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 10 августа в Наурызбайском районе Алматы. Под колесами внедорожника погиб ребенок 2013 года рождения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции мегаполиса, водитель Range Rover следовал по улице А.Хегай в восточном направлении и допустил наезд на ребенка.

Фото: Zakon.kz

"Мальчик 2013 года рождения находился на проезжей части. К сожалению, в результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия", – сообщили правоохранители.

Фото: Zakon.kz

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело, а также назначены соответствующие экспертизы.



8 августа 2025 года в Алматы пострадали два человека во время ДТП с троллейбусом, который влетел в автобусную остановку.