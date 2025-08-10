#АЭС в Казахстане
Происшествия

Мальчик погиб под колесами внедорожника в Алматы

ДТП, Алматы, полиция, , фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 16:21 Фото: Zakon.kz
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 10 августа в Наурызбайском районе Алматы. Под колесами внедорожника погиб ребенок 2013 года рождения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции мегаполиса, водитель Range Rover следовал по улице А.Хегай в восточном направлении и допустил наезд на ребенка.

Фото: Zakon.kz

"Мальчик 2013 года рождения находился на проезжей части. К сожалению, в результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия", – сообщили правоохранители.

Фото: Zakon.kz

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело, а также назначены соответствующие экспертизы.

8 августа 2025 года в Алматы пострадали два человека во время ДТП с троллейбусом, который влетел в автобусную остановку.

Андрей Дюсупов
