Двухлетний малыш потерялся в горах Алматинской области

Сотрудники МЧС Казахстана 5 августа провели две успешные спасательные операции в Алматинской и Павлодарской областях, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, утром поступило сообщение о пропаже ребенка 2023 года рождения в горной местности национального парка "Кольсайские озера" в Кегенском районе. На место был направлен механизированный патруль оперативно-спасательного отряда. Ребенка удалось быстро обнаружить, медицинская помощь не потребовалась. Мальчик передан родителям.



Еще один инцидент произошел в зоне отдыха Жасыбай в Баянаульском районе Павлодарской области. Женщина и ее несовершеннолетняя племянница поднялись на гору Акбет, но при спуске потеряли ориентир. Связь с ними сохранялась, что позволило спасателям оперативно выйти на место и безопасно сопроводить их вниз.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. МЧС напоминает жителям и туристам о необходимости соблюдать правила безопасности в горах, не оставлять детей без присмотра, а также заранее планировать маршрут и иметь при себе средства связи.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 19-летним туристкам потребовалась помощь спасателей в ущелье Аюсай.