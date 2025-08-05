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Туризм

Двухлетний малыш потерялся в горах Алматинской области

Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 00:38 Фото: pexels
Сотрудники МЧС Казахстана 5 августа провели две успешные спасательные операции в Алматинской и Павлодарской областях, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, утром поступило сообщение о пропаже ребенка 2023 года рождения в горной местности национального парка "Кольсайские озера" в Кегенском районе. На место был направлен механизированный патруль оперативно-спасательного отряда. Ребенка удалось быстро обнаружить, медицинская помощь не потребовалась. Мальчик передан родителям.

Еще один инцидент произошел в зоне отдыха Жасыбай в Баянаульском районе Павлодарской области. Женщина и ее несовершеннолетняя племянница поднялись на гору Акбет, но при спуске потеряли ориентир. Связь с ними сохранялась, что позволило спасателям оперативно выйти на место и безопасно сопроводить их вниз.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. МЧС напоминает жителям и туристам о необходимости соблюдать правила безопасности в горах, не оставлять детей без присмотра, а также заранее планировать маршрут и иметь при себе средства связи.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 19-летним туристкам потребовалась помощь спасателей в ущелье Аюсай. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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