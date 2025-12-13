Микроавтобус с людьми застрял на трассе в ВКО из-за непогоды

В ВКО полиция оказала помощь 9 пассажирам, оставшимся на дороге по пути из Усть-Каменогорска в Семей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД, ГАЗель с пассажирами съехала на обочину и застряла на 64-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Семей.

"В салоне микроавтобуса находились 9 пассажиров. Пострадавших нет. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обеспечили безопасность дорожного движения и оказали содействие в возвращении транспортного средства на проезжую часть. Однако из-за технической неисправности микроавтобус не может продолжить движение", – говорится в сообщении от 13 декабря 2025 года.









В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте происшествия вместе с пассажирами и оказывают помощь в организации дальнейшего следования. Ситуация находится на контролем полиции.

