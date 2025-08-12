#АЭС в Казахстане
Происшествия

Взрыв в торговом бутике предотвратили в Туркестане

пожар разгорелся в торговом бутике, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 21:51 Фото: pixabay
12 августа в Туркестане загорелся торговый бутик. Пожарные заявили об угрозе распространения огня на соседние объекты, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, оперативно прибывшие спасатели не допустили распространения огня и потушили пожар в кратчайшие сроки.

"Также огнеборцы вынесли из огня два газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м", – говорится в сообщении.

Во время инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что крупный строительный магазин полностью сгорел в Кызылорде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
