Крупный строительный магазин полностью сгорел в Кызылорде
Фото: МЧС РК
11 августа 2025 года в Кызылорде произошел пожар в строительном магазине, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК рассказали, что по прибытии пожарных подразделений происходило открытое горение. Пожар имел развившуюся форму.
"На месте происшествия был создан штаб пожаротушения и обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение было подано несколько водяных стволов. Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер", – добавили в ведомстве.
Пострадавших нет. В ликвидации были задействованы около 60 человек личного состава и более 10 единиц техники МЧС РК.
Площадь пожара составила 1500 кв. м.
11 августа 2025 года в Алматы на барахолке произошел пожар, общая площадь которого составила 70 кв. м. Через полчаса возгорание удалось ликвидировать.
