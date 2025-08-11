#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.66
631.98
6.77
Происшествия

Крупный строительный магазин полностью сгорел в Кызылорде

Строительный магазин горел в Кызылорде , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 19:51 Фото: МЧС РК
11 августа 2025 года в Кызылорде произошел пожар в строительном магазине, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что по прибытии пожарных подразделений происходило открытое горение. Пожар имел развившуюся форму.

"На месте происшествия был создан штаб пожаротушения и обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение было подано несколько водяных стволов. Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер", – добавили в ведомстве.

Пострадавших нет. В ликвидации были задействованы около 60 человек личного состава и более 10 единиц техники МЧС РК. 

Площадь пожара составила 1500 кв. м.

11 августа 2025 года в Алматы на барахолке произошел пожар, общая площадь которого составила 70 кв. м. Через полчаса возгорание удалось ликвидировать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: