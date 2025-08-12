В Атырау полицейские спасли мужчину от прыжка с моста

12 августа в 15:26 в полицию Атырау позвонили и предупредили о том, что мужчина намерен спрыгнуть с моста, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, прибывший на место лейтенант Мирас Утепов успел схватить и удержать его. Коллеге помогли капитаны Жандарбек Жанбырбаев и Фархат Базарбаев.

41-летнему мужчине оказали медицинскую и психологическую помощь. Стражи порядка выясняют, почему он решился на попытку суицида.

Ранее полицейские в области Жетысу не дали утонуть девушке, прыгнувшей в реку.