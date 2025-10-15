В Конаеве мужчина на глазах спасателей и полицейских прыгнул с моста в воду
Фото: пресс-служба МЧС РК
15 октября на линию "112" поступило сообщение о том, что на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск, в районе Капчагайской гидроэлектростанции, мужчина пытался спрыгнуть с моста в воду, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС, психолог и сотрудники полиции.
"Специалисты попытались успокоить мужчину и предотвратить трагедию, однако он внезапно прыгнул в воду. Спасатели оперативно среагировали с катера бросились в воду, подняли мужчину на поверхность", – рассказали в министерстве.
Как уточняется, пострадавшему оказали ему первую медицинскую помощь и передали врачам.
Ранее полицейским Актобе удалось спасти женщину, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством.
