Происшествия

В Конаеве мужчина на глазах спасателей и полицейских прыгнул с моста в воду

в Конаеве мужчина решил сброситься с моста, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 23:39 Фото: пресс-служба МЧС РК
15 октября на линию "112" поступило сообщение о том, что на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск, в районе Капчагайской гидроэлектростанции, мужчина пытался спрыгнуть с моста в воду, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС, психолог и сотрудники полиции.

"Специалисты попытались успокоить мужчину и предотвратить трагедию, однако он внезапно прыгнул в воду. Спасатели оперативно среагировали с катера бросились в воду, подняли мужчину на поверхность", – рассказали в министерстве.

Как уточняется, пострадавшему оказали ему первую медицинскую помощь и передали врачам.

Ранее полицейским Актобе удалось спасти женщину, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
