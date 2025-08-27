Страшная находка в Алматы: комментарий полиции

В полиции Алматы 27 августа 2025 года прокомментировали страшную находку в городском парке, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Toyota camry 25 обнаружили очевидцы в логу, в камышах около парка Желтоксан в Турксибском районе. Внутри было тело мужчины.

"Сообщаем, что личность погибшего установлена. Признаков насильственной смерти не выявлено. По данному факту назначены соответствующие экспертизы для установления точных причин смерти. Материалы находятся в производстве сотрудников Управления полиции Турксибского района", – прокомментировали в полиции.

Автомобиль с телом достали сотрудники ДЧС Алматы с помощью грузовика. Судя по запаху, мертвый человек лежал там уже некоторое время.