События

Страшная находка в Алматы: комментарий полиции

извлеченная из лога машина, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 12:12 Фото: Zakon.kz
В полиции Алматы 27 августа 2025 года прокомментировали страшную находку в городском парке, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Toyota camry 25 обнаружили очевидцы в логу, в камышах около парка Желтоксан в Турксибском районе. Внутри было тело мужчины.

"Сообщаем, что личность погибшего установлена. Признаков насильственной смерти не выявлено. По данному факту назначены соответствующие экспертизы для установления точных причин смерти. Материалы находятся в производстве сотрудников Управления полиции Турксибского района", – прокомментировали в полиции.

Автомобиль с телом достали сотрудники ДЧС Алматы с помощью грузовика. Судя по запаху, мертвый человек лежал там уже некоторое время.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
