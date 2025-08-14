#АЭС в Казахстане
Происшествия

Новорожденного младенца выбросили в мусорный контейнер в Уральске

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 15:56 Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел сегодня, 14 августа 2025 года, во дворе дома №17 по улице Бирлик в микрорайоне Зачаганск. На месте работают стражи порядка, сообщает Zakon.kz.

На пульт оператора "102" поступила информация о том, что в мусорном контейнере обнаружен младенец. На место выехала следственно-оперативная группа.

Информацию подтвердили в областном Департаменте полиции.

"По факту обнаружения плода ребенка в городе Уральске сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери и проводится проверка по выяснению обстоятельств происшествия", – сообщили в ДП ЗКО.

По делу назначены необходимые экспертизы. Иные подробности случившегося стражи порядка в интересах следствия разглашать не стали.

Ранее в Усть-Каменогорске новорожденного без признаков жизни нашли в контейнере для мусора.

Алекса Новикова
