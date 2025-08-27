#АЭС в Казахстане
Происшествия

Два мальчика застряли в лифте в ЗКО и сами вызвали спасателей

Лифт, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 19:44 Фото: pixabay
Двое детей 2013 и 2017 годов рождения застряли в лифте в Аксае, но не растерялись. Один из них самостоятельно вызвал спасателей, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 27 августа 2025 года в одной из многоэтажек, расположенных в четвертом микрорайоне.

"На место сразу выехал расчет оперативно-спасательного отряда. Спасатели оперативно произвели разблокировку дверей лифта и освободили малышей. Все обошлось – никто не пострадал", – рассказали в МЧС.

Фото: МЧС РК

В министерстве отметили, что 12-летний Жаслан не растерялся, сам позвонил спасателям, четко объяснил ситуацию и тем самым помог быстро организовать помощь.

Ранее в МЧС рассказали о спасении туристов из Шымкента, которые отправились покорять пик Үлкен тура в Байдибекском районе и перестали выходить на связь.

Андрей Дюсупов
