Два мальчика застряли в лифте в ЗКО и сами вызвали спасателей
Двое детей 2013 и 2017 годов рождения застряли в лифте в Аксае, но не растерялись. Один из них самостоятельно вызвал спасателей, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился 27 августа 2025 года в одной из многоэтажек, расположенных в четвертом микрорайоне.
"На место сразу выехал расчет оперативно-спасательного отряда. Спасатели оперативно произвели разблокировку дверей лифта и освободили малышей. Все обошлось – никто не пострадал", – рассказали в МЧС.
В министерстве отметили, что 12-летний Жаслан не растерялся, сам позвонил спасателям, четко объяснил ситуацию и тем самым помог быстро организовать помощь.
