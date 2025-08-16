16 детей погибли с начала года в Астане, выпав из окон

С начала 2025 года в столице произошло 59 случаев выпадения детей из окон, 16 из которых оказались смертельными. Такую печальную статистику озвучили Zakon.kz в Департаменте полиции Астаны.

"Для того чтобы предотвратить трагические случаи, полиция усилила профилактическую работу. С начала текущего года в Астане зарегистрировано 59 случаев падения детей из окон квартир, 16 из которых завершились трагически". ДП Астаны

Чтобы предупредить вероятность несчастных случаев и фактов детского травматизма, сотрудники столичной полиции беспрерывно проводят разъяснительную и профилактическую работу с населением. Для этого организованы подворовые обходы и беседы с гражданами в местах массового пребывания людей – в парках, торгово-развлекательных центрах и других общественных пространствах. Совместно с государственными органами раздаются памятки, брошюры и листовки.

"С начала года проведено более 100 таких мероприятий. Ежедневно участковые инспекторы направляют информационные памятки в общедомовые чаты, а также размещают профилактические напоминания в родительских и школьных чатах. Также их размещают в подъездах жилых домов, поликлиниках и детских учреждениях", – отметили в полиции.

Столичная полиция призывает родителей обеспечить контроль за детьми и установить технические средства, предотвращающие возможность выпадения из окна.

"Простые меры безопасности, внимательность и ответственность взрослых способны сохранить жизнь и здоровье ребенка", – заключили стражи порядка.

Ранее в Управлении общественного здравоохранения города Астаны обратились к столичным жителям из-за участившихся случаев выпадения детей из окон, несмотря на зимнее время года.