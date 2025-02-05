Дети падают из окон в Астане даже зимой: медики бьют тревогу

В Управлении общественного здравоохранения города Астаны обратились к столичным жителям из-за участившихся случаев выпадения детей из окон, несмотря на зимнее время года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, трагические случаи с падением с высоты детей наблюдаются, несмотря на зимний период времени.

Только с начала года зафиксированы три случая выпадения ребенка из окна. В основном причиной всех трагедий стала невнимательность родителей.

Заведующий травмпунктом многопрофильной городской детской больницы N2 Астаны Баймаханбет Садуов рассказал, какие травмы получают в результате таких случаев дети.

"С начала года в отделении реанимации больницы двое детей находились в тяжелом состоянии с различными травмами и переломами костей. После необходимого лечения они переведены в отделение травматологии под присмотром медперсонала. Зачастую при падении дети получают переломы позвоночника, рук и ног, черепно-мозговую травму и разрывы внутренних органов". Садуов Баймаханбет

Медицинский работник призвал взрослых не оставлять детей одних в помещении даже с закрытыми окнами. "Одна минута отвлечения внимания родителей от малыша может обернуться для семьи трагедией", – подчеркнул врач.

По данным больницы, в прошлом году зарегистрировано 63 случая падения детей из окон, из них 33 ребенка были госпитализированы в стационар в тяжелом стоянии. Четыре случая обернулись летальным исходом.

Казахстанцам напомнили о простых правилах безопасности:

Никогда не оставляйте детей одних в комнате с открытым окном или открытой балконной дверью.

Не позволяйте детям находиться на подоконнике.

Проверьте, чтобы рядом с окном не стояли предметы мебели, с помощью которых малыши смогут забраться на подоконник.

Если есть возможность, оборудуйте окна специальными запорными устройствами для предупреждения их открытия.

Специалисты в области профилактики детского травматизма также заострили внимание на опасности москитных сеток.

"Конструкции москиток не рассчитаны на весовые нагрузки. Но для детей они создают иллюзию безопасности. Между тем москитные сетки не выдерживают веса даже совсем маленького ребенка", – заключил врач.

Ранее сообщалось об инциденте, который произошел в Астане. Накануне в одной из столичных многоэтажек, расположенных в районе Есиль, мама не смогла попасть в квартиру, где находился ее трехлетний сын. Семье пришли на помощь спасатели.