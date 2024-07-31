Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

13 детей выпали из окон в Алматы с начала года

13 детей выпали из окон в Алматы с начала года, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 21:38 Фото: pixabay
С начала года в Алматы зарегистрировано 13 случаев падений несовершеннолетних из окон жилых домов, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в этом году в Алматы зарегистрировано 13 эпизодов падений детей из окон жилых домов, семь из них – с летальным исходом.

Стражи порядка призывают родителей не оставлять детей без присмотра, устанавливать фиксаторы на окнах высотных домов, не ставить вблизи окон мебель, предметы домашнего обихода.

Кроме того, в Алматы с начала лета в необорудованных для купания местах утонули трое несовершеннолетних.

В ДП Алматы напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность родителей за необеспечение мер безопасности жизни и здоровья детей.

31 июля шестилетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Темиртау. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Читайте также

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль
Склад загорелся в Жезказгане
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Мальчик погиб из-за обрыва кабеля "Казахтелекома" в Алматинской области
Тело бизнесмена обнаружили в Акмолинской области
Тело бизнесмена обнаружили в Акмолинской области
Сахибам Садырова
Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Проверенная мошенниками схема набирает обороты в Казахстане
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Концерт Димаша продлят еще на один день
Зрители из 50 стран решили приехать на второй день шоу Димаша в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: