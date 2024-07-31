13 детей выпали из окон в Алматы с начала года

С начала года в Алматы зарегистрировано 13 случаев падений несовершеннолетних из окон жилых домов, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в этом году в Алматы зарегистрировано 13 эпизодов падений детей из окон жилых домов, семь из них – с летальным исходом.

Стражи порядка призывают родителей не оставлять детей без присмотра, устанавливать фиксаторы на окнах высотных домов, не ставить вблизи окон мебель, предметы домашнего обихода.

Кроме того, в Алматы с начала лета в необорудованных для купания местах утонули трое несовершеннолетних.

В ДП Алматы напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность родителей за необеспечение мер безопасности жизни и здоровья детей.

31 июля шестилетний ребенок выпал из окна шестого этажа в Темиртау. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.