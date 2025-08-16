#АЭС в Казахстане
Происшествия

Угрожал сжечь себя после ссоры с отцом: спецназ в Караганде предотвратил трагедию

полиция,, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 14:38 Фото: МВД РК
40-летний житель Караганды поссорился с отцом и угрожал сжечь себя. В дело вмешался спецназ, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, инцидент случился в многоквартирном пятиэтажном доме. Под угрозой были все его жильцы.

"Мужчина вышел на балкон второго этажа с бутылкой бензина и заявил, что подожжет себя вместе с квартирой. На номер "102" позвонил его отец. Уже через несколько минут двор был оцеплен полицейскими и спасателями", – рассказали правоохранители.

Жильцов подъезда – около 40 человек – срочно эвакуировали. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, игнорировал требования правоохранителей, оскорблял их и отказывался от переговоров.

"Более часа заместитель начальника Департамента полиции Жаскайрат Каиров пытался убедить его сдаться, но безрезультатно. Когда ситуация стала критической, на место был вызван СОБР. Проведя спецоперацию через балкон третьего этажа, бойцы ворвались в квартиру и обезвредили нарушителя, не допустив поджога", – говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится в психоневрологическом диспансере.

Ранее полиция Казахстана ликвидировала звено международной сети интернет-мошенников в Северо-Казахстанской области.

Андрей Дюсупов
