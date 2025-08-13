#АЭС в Казахстане
Происшествия

Ущерб в 38,5 млн тенге: полиция Казахстана ликвидировала звено международной сети интернет-мошенников

полиция, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 12:14 Фото: polisia.kz
В Северо-Казахстанской области ликвидировано звено международной сети интернет-мошенников. Об этом 13 августа 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции СКО, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в районном центре Булаево района Магжана Жумабаева при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры были задержаны пятеро местных жителей в возрасте от 19 до 24 лет.

"По данным следствия, 21-летний житель Аккайынского района подозревается в создании организованной преступной группы, входящей в международную сеть интернет-мошенничества. Он координировал действия четырех так называемых "дроповодов" – лиц, которые через сеть "дропперов" обеспечивали перевод денежных средств от потерпевших к "обнальщикам".Пресс-служба ДП СКО

На сегодняшний день установлена причастность задержанных к восьми эпизодам интернет-мошенничества, совершенным в различных регионах страны, в том числе в СКО. Общий ущерб по данным фактам составляет 38,5 млн тенге.

"Ведется работа по установлению их причастности к другим аналогичным преступлениям. Борьба с интернет-мошенничеством является одним из приоритетных направлений реализации концепции "Закон и Порядок". Работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", – сообщил начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП СКО Альнур Ахмедьяров.

9 августа 2025 года стало известно, что казахстанцу вернули машину за 30 млн, которую пытались угнать мошенники.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
