Общество

Предприниматель настоял, чтобы перевести мошенникам 24 млн тенге

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 17:52 Фото: Zakon.kz
Предприниматель из города Тобыл Костанайской области лишился 24 млн тенге, попавшись на уловку мошенников, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 18 ноября 2025 года рассказали, что инцидент начался с телефонного звонка. Индивидуальному предпринимателю позвонили якобы "сотрудники налоговой" и сообщили о неправильно сданном отчете. Для "исправления ошибки" мужчину убедили продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что дало злоумышленникам доступ к его цифровым сервисам.

Затем последовал второй звонок – уже от псевдосотрудников полиции. Они сообщили, что код якобы попал к мошенникам, и попросили "помочь следствию" – оформить кредиты и перевести деньги на "безопасный" счет. Под диктовку преступников мужчина оформил кредиты и перевел 24 млн тенге.

"Банковская система безопасности ANTIFRAUD заблокировала операции, однако потерпевший, находясь под психологическим давлением злоумышленников, сам настоял на разблокировке. Он лично снял деньги и перевел их на иностранные счета, указанные преступниками. По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью установили четырех дропперов – лиц, на счета которых поступали похищенные деньги. Они находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям будет дана правовая оценка после завершения следственных мероприятий", – сообщили в ДП.

Полиция напоминает: участие в переводе или обналичивании чужих денег – даже "по просьбе знакомых" или "за вознаграждение" – является преступлением.

Дропперство включает:

  • незаконную передачу или покупку доступа к банковским счетам и данным;
  • проведение незаконных платежей и переводов в интересах третьих лиц.

С 16 сентября 2025 года в УК РК действует статья, устанавливающая ответственность за дропперство. Наказание – от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители подчеркивают: ни один госорган не требует продиктовать SMS-код, оформлять кредиты или переводить деньги "для безопасности".

Красные флажки мошенников:

  • "На ваших счетах замечены подозрительные операции".
  • "Переведите деньги на безопасный счет".
  • "Чтобы остановить мошенников, оформите зеркальный кредит".
  • "Продиктуйте SMS-код".
  • "Перейдите по ссылке".

При поступлении подобных звонков полиция рекомендует немедленно прервать разговор, связаться с банком по официальному номеру и сообщить о случившемся по линии 102.

Пенсионерка из Актобе ранее продала квартиру и золото после звонков якобы из "Казпочты", Нацбанка и Минюста.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
