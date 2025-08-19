Смертельное ДТП в области Абай: семьям погибших детей окажут поддержку

В акимате области Абай рассказали о том, какую помощь получат семьи троих детей, которые погибли в ДТП 19 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась днем, в Урджарском районе. Шестеро детей стояли возле дома, в десяти метрах от проезжей части, когда их сбил 55-летний водитель. Двое скончались на месте происшествия. Один ребенок умер по дороге в больницу. Еще трое – находятся в реанимации.

"По поручению акима области Берика Уали семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка в организации похорон, а также психологическая и материальная помощь. На месте работает специальная группа под координацией заместителя акима области. Ситуация находится на особом контроле", – рассказали в пресс-службе акимата региона.

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи на самолете военно-транспортной авиации Министерства обороны прибыли врачи из Астаны.