Смертельное ДТП в области Абай: пострадавших детей будут лечить столичные медики

Врачи Астаны вылетели в область Абай для спасения детей, которые сегодня, 19 августа 2025 года, пострадали в страшном ДТП, сообщает Zakon.kz.

Самолет С-295 военно-транспортной авиации Министерства обороны с медицинской бригадой на борту уже вылетел из Астаны по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Министерство здравоохранения РК

"В составе бригады врачей – реаниматолог, нейрохирург и травматолог", – сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Трагическое ДТП случилось около 16:00 часов в селе Бестерек в Урджарском районе. По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota, не справившись с управлением, сбил шестерых детей, которые стояли у ворот дома, в десяти метрах от дороги.

"В результате происшествия двое детей скончались на месте, один – по дороге в медицинское учреждение. Ещё трое – находятся в больнице с различными травмами", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции области Абай.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Водителя водворили в изолятор временного содержания. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.

