Гибель четверых детей в области Абай: какую помощь оказали власти региона пострадавшей семье

Аким области Абай Нурлан Уранхаев на пресс-конференции в СЦК рассказал, какая помощь оказана семье, в которой при пожаре от отравления угарным газом погибли четверо детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава региона отметил, что когда случилась эта трагедия, рядом с семьей в первую очередь были аким района, первый заместитель акима области.

"Им (пострадавшей семье. – Прим. ред.) была оказана вся необходимая помощь. Сейчас временно им предоставлена двухкомнатная квартира. Она полностью оборудована бытовой техникой и мебелью. В декабре им будет предоставлена двухкомнатная квартира в городе Усть-Каменогорске, потому что они прописаны в Усть-Каменогорске". Нурлан Уранхаев

Аким заверил, что власти региона продолжают взаимодействие с семьей и помогают всем необходимым.



Утром 25 октября в Аягозе Абайской области угарным газом отравились дети, старшим из которых было по восемь лет. Двоим младшим едва исполнилось три и два года.

По данному факту полицией проводится расследование, дело находится на особом контроле районной прокуратуры.