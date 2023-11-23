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Гибель четверых детей в области Абай: какую помощь оказали власти региона пострадавшей семье

Казахстан Абай Аягоз пожар власти помощь Фото: Zakon.kz
Аким области Абай Нурлан Уранхаев на пресс-конференции в СЦК рассказал, какая помощь оказана семье, в которой при пожаре от отравления угарным газом погибли четверо детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава региона отметил, что когда случилась эта трагедия, рядом с семьей в первую очередь были аким района, первый заместитель акима области. 

"Им (пострадавшей семье. – Прим. ред.) была оказана вся необходимая помощь. Сейчас временно им предоставлена двухкомнатная квартира. Она полностью оборудована бытовой техникой и мебелью. В декабре им будет предоставлена двухкомнатная квартира в городе Усть-Каменогорске, потому что они прописаны в Усть-Каменогорске".Нурлан Уранхаев

Аким заверил, что власти региона продолжают взаимодействие с семьей и помогают всем необходимым.

Утром 25 октября в Аягозе Абайской области угарным газом отравились дети, старшим из которых было по восемь лет. Двоим младшим едва исполнилось три и два года. 

По данному факту полицией проводится расследование, дело находится на особом контроле районной прокуратуры.

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