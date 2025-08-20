#АЭС в Казахстане
Общество

От 2 до 9 лет: что известно о детях, погибших и пострадавших в ДТП в области Абай

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 11:19 Фото: unsplash
20 августа 2025 года в акимате области Абай рассказали о детях, на которых наехал автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Погибшим трем детям – от 2 до 7 лет. Еще трое детей в возрасте от 6 до 9 лет получили травмы и находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"По предварительным данным, пострадавшие являются детьми из двух семей. Двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребенок являлся жителем Урджарского района. Из трех пострадавших детей двое из Урджарского района, один – из Жарминского".акимат области Абай

Акимат области оказывает семьям погибших всю необходимую помощь для организации похорон. Также будет предоставлена психологическая и материальная поддержка.

На месте происшествия под координацией заместителя акима области работает специальная рабочая группа. Ситуация находится на особом контроле руководства области.

В Минздраве рассказали, что состояние одного из пострадавших детей оценивается как крайне тяжелое, двух других – стабильно тяжелое. У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. После стабилизации состояния будет решен вопрос об их транспортировке воздушным бортом в Астану.

ДТП произошло 19 августа 2025 года около 16:00 в селе Бестерек в Урджарском районе. По предварительным данным, 55-летний водитель Toyota, не справившись с управлением, сбил шестерых детей, которые стояли у ворот дома, в десяти метрах от дороги. В результате двое детей скончались на месте, один – по дороге в больницу. В область для оказания помощи на самолете военно-транспортной авиации Министерства обороны прибыли врачи из Астаны.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
