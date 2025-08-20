Опека вмешалась в дело об издевательствах над детьми в Актау

История из Актау, где отец обвинил бывшую жену и ее супруга в жестоком обращении с детьми, привлекла внимание органов опеки, сообщает Zakon.kz.

После его видеообращения, в котором отец рассказал о методах "воспитания", ситуацию начали проверять специалисты, пишет Lada.kz.

По данным городского отдела образования, отдел опеки уже провел беседы с детьми и осмотрел условия их проживания.

"Отчим говорил детям: "Я выбрал не вас, я выбрал вашу мать. Вы мне никто". Постоянно внушал им, что они никому не нужны", – рассказал отец.

В ведомстве подтвердили, что дети напуганы и не хотят возвращаться к матери.

"Мы поговорили со всеми детьми. Они напуганы и прямо сказали, что не хотят идти к матери. Ради их безопасности мы разрешили временно находиться с отцом, пока суд не примет решение о месте жительства", – сообщила методист отдела опеки Евгения Голунова.

Детям также рекомендована помощь психолога. Специалисты напомнили отцу, что важно сохранять контакт с обоими родителями.

"Мы объяснили отцу, что дети должны общаться и с матерью. Если она будет звонить или приходить, препятствий быть не должно. Для детей важны оба родителя", – подчеркнула Голунова.

В данное время отец, Турал Латифов, готовит иск в суд об определении места жительства детей. Он утверждает, что насилие продолжается уже несколько лет, а в его распоряжении есть переписка с прямыми угрозами в адрес несовершеннолетних.

