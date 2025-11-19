Казахстанка связала руки 4-летнему сыну и бросила одного дома

Казахстанец в суде отстоял право забрать ребенка у бывшей жены из-за жестокого с ним обращения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Верховного суда (ВС), у разведенных супругов из Караганды остался 4-летний сын. Ранее суд определил место жительства ребенка с матерью и взыскал с отца алименты, определив порядок общения с ним.

"Во время одной из встреч отец обнаружил на теле ребенка гематомы. Согласно заключению экспертизы, повреждения квалифицированы как легкий вред здоровью. Кроме того, у мальчика диагностированы задержка психоречевого развития, задержка развития речи, ОРВИ, дефицит массы тела и признаки педагогической запущенности", – сообщили в ВС 19 ноября 2025 года.

А позже отцу по телефону рассказали, что мальчика забрали из квартиры, где он жил с матерью, и поместили в Центр поддержки детей из-за жестокого обращения. Оказалось, что мать связала мальчику руки, оставив одного дома.

"Соседи, услышав продолжительный плач, увидели через замочную скважину ребенка со связанными резинкой руками, вывернутыми назад, он плакал и бегал по комнате. Они вызвали экстренные службы. В дальнейшем отец забрал сына к себе в благоустроенный частный дом, где также проживают его родители – дедушка и бабушка ребенка", – говорится в сообщении суда.

Приговором суда мать признали виновной в неисполнении или ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением с несовершеннолетним (часть 2 статьи 140 УК).

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Карагандинской области установил, что критическое состояние ребенка возникло именно во время его проживания с матерью.

"Суд отметил, что, оставив мальчика одного и связав ему руки, мать подвергла его реальной опасности. Органы опеки и попечительства представили заключение, соответствующее интересам ребенка. При таких обстоятельствах суд полностью удовлетворил требования отца: мать была ограничена в родительских правах, место жительства ребенка определено с отцом, с матери взысканы алименты, а отец освобожден от их уплаты". Верховный суд

Апелляционная коллегия оставила решение без изменения.

