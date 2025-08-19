#АЭС в Казахстане
Происшествия

Житель Актау заявил о насилии над детьми

Житель Актау забил тревогу о насилии над детьми, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 22:40 Фото: pixabay
Житель Актау записал видеообращение, в котором рассказал о жестоком обращении с детьми в семье бывшей супруги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, ссылаясь на видео мужчины в соцсетях, по его словам, его шестилетнюю дочь подвергали издевательствам.

"С прошлой ночи практически не сплю. Узнал, что мою шестилетнюю дочь какой-то приятель бывшей жены топит в ведре из-за того, что она не умеет читать. Пихает ее голову в ведро, чтобы она ночью проснулась и занималась уроками. Мы разведены. У меня от нее двое несовершеннолетних детей – шести и девяти лет. Этой ночью ко мне пришел пасынок, ее старший сын от первого брака. Убежал из дома и говорит, что над ними издеваются", – рассказал мужчина.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области поделились, что по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится расследование в целях установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Мангистауской области", – отметили полицейские.

15 августа 2025 года воспитательницу наказали за избиение девочки в Костанайской области.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
