Подростка в Атырау не пускали домой без "добычи"

В соцсетях появились кадры, где 14-летний мальчик проводит время на улице, не имея возможности вернуться домой. Люди утверждают, что подростка заставляли добывать еду и сигареты для взрослых, а в случае отказа его попросту не пускали в квартиру, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Atyrau Online, в данной семье также росла трехлетняя девочка. Местные жители заявили, что мать злоупотребляла алкоголем, в квартиру часто приходили посторонние, а дети оставались без присмотра. Соседи знали о происходящем, но, как признаются сами, долгое время предпочитали молчать.

Отмечается, что в полиции подтвердили, что оба ребенка изъяты из семьи.

"14-летний подросток помещен в Центр адаптации несовершеннолетних, а его трехлетняя сестра – в дом малютки. Родители безответственно относились к детям и не обеспечивали им безопасность". Пресс-служба ДП Атырауской области

Как уточнили в ведомстве, год назад эти же родители уже привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Материалы дела в настоящее время готовятся к передаче в Комиссию по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о лишении родителей их прав.

