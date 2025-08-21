#АЭС в Казахстане
Происшествия

Жительница Атырау погибла от побоев мужа: свидетелями стали двое детей

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 15:46 Фото: Zakon.kz
19 августа 2025 года в Атырау произошло чудовищное преступление. 39-летняя Ляззат Таскынбаева погибла от рук супруга. Без матери остались двое детей, сообщает Zakon.kz.

Ляззат Таскынбаева прожила с мужем Тимуром Кабдрахитовым 14 лет. В браке у пары родились две дочки, им 12 и 6 лет.

Сестра Ляззат Таскынбаевой Майра рассказала, что последние пять лет ее жизни превратились в сущий кошмар. Тимур все чаще начал поднимать на нее руку. Ситуация усугублялась, когда мужчина выпивал. Но женщина терпела ради детей. Последние два года Ляззат перестала работать и сидела дома.

В день трагедии мужчина вновь начал избивать супругу. Ляззат лишь успела позвонить родственникам, но они не успели.

"Когда брат и сестра Ляззат прибежали, на улице уже стояли скорая и полиция. А внутри дома находились две сестры ее мужа и две маленькие дочки. Девочки плакали у тела мамы: "Мама, просыпайся! Ты же просто лежишь! Вставай!". Но Ляззат уже не могла ответить. Он бил ее по голове, смертельный удар пришелся на затылок", – рассказывает Майра.

По словам женщины, Тимур не стал вызывать полицию и скорую, а позвонил двум своим сестрам.

"Если бы мы молчали – никто бы не узнал об этой трагедии. Полиция сначала отрицала, а потом только подтвердила случившееся. И все это лишь потому, что мы написали об этом вслух, не побоялись шума. Это не "ұят", это не "семейное дело". Это убийство. Это боль для всего общества", – заявила сестра погибшей.

Теперь родственники требуют объективного расследования и справедливого наказания подозреваемому. Они намерены идти до конца.

"Я говорю об этом, потому что у меня у самой растут три дочери. И я не хочу, чтобы они жили в стране, где женщина обязана молчать о побоях и где ее жизнь может оборваться от рук того, кто должен был ее защищать. Мы хотим, чтобы вся страна знала: домашнее насилие убивает, и молчание убивает вместе с ним. Мы живем в XXI веке, в современном и демократическом государстве. Но почему до сих пор женщина не может чувствовать себя в безопасности даже у себя дома?" – заключила Майра.

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". Подозреваемый задержан и взят под стражу.

Алекса Новикова
