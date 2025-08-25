Попытка самоподжога в аэропорту Алматы не повлияла на расписание рейсов

25 августа в 22:06 в терминале "Т-1" аэропорта города Алматы полицейские предотвратили трагедию, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДП на транспорте, мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности.

"Они потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи", – говорится в сообщении.

Мужчина доставлен в городскую больницу. По данному факту Департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

"Данный случай не связан с деятельностью аэропорта и не повлиял на работу воздушной гавани. Международный аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме", – прокомментировали позже инцидент в пресс-службе аэропорта.

