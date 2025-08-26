#АЭС в Казахстане
Происшествия

"Сначала попросил телефон": видео и новые подробности самоподжога в аэропорту Алматы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 13:10 Фото: akorda.kz
25 августа 2025 года в аэропорту Алматы мужчина совершил попытку самоподжога. Казахстанца госпитализировали, пока он находится в реанимации. Тем временем в Казнете появилось видео с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Директор авиатурагентства Nur Ai & Co, где и произошел инцидент, Гульмира Садвакасова разместила видео на своей странице в Facebook и рассказала некоторые детали.

К примеру, как оказалось, мужчина зашел в кассу и попросил телефон.

"Стал звонить кому-то по нему, говорил, то ли не успел на рейс, потом облил себя бензином. Наш агент попросила выйти, он ее выпустил, а потом поджег себя. Наша сотрудница, храбрая Ксения, хорошо, что не словила панику, сработала четко и быстро!" – пишет Садвакасова.

Видео, которым поделилась глава агентства, можно посмотреть в ускоренном режиме х3.

"Не знаю, что случилось у этого парня, но он уже пришел с воспламеняющейся жидкостью", – добавила автор.

Также Садвакасова опровергла заявления из социальных сетей о том, что мужчина просил поменять билет.

"Он только попросил телефон, агент дала наш рабочий, с кем-то говорил по телефону. Мы его не знаем, просто клиент. У агента не было с ним конфликта".Гульмира Садвакасова

Попытка самоподжога в аэропорту Алматы не повлияла на расписание рейсов

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте уже дали комментарий о чрезвычайном происшествии. По их данным, предварительно установлено, что мотивом поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой.

"Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования", – заключили специалисты.

Врачи же отмечают, что состояние мужчины крайне тяжелое.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
