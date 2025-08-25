На Сайране открытым пламенем горит жилой дом
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
По улице Варламова в Алматы 25 августа 2025 года вспыхнул частный дом. Видео с места событий в редакцию Zakon.kz прислали очевидцы. В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) уточнили, что есть угроза распространения огня на ближайшие постройки.
В ДЧС также подчеркивают, что организована бесперебойная подача воды.
"Ближайший водоисточник (пожарный гидрант) расположен всего на расстоянии 100 метров".Пресс-служба ДЧС Алматы
Известно, что на место происшествия направлены 50 человек личного состава и четыре единицы техники.
Специалисты уточнили, что принятыми мерами по пожару достигнута локализация в 15:48.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
"Сложность тушения пожара заключалась в сложных конструктивных особенностях строений, вплотную застроенных друг к другу".Пресс-служба ДЧС Алматы
24 августа 2025 года мощный пожар частично обрушил кровлю на складе в Туркестанской области.
