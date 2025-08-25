На Сайране открытым пламенем горит жилой дом

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

По улице Варламова в Алматы 25 августа 2025 года вспыхнул частный дом. Видео с места событий в редакцию Zakon.kz прислали очевидцы. В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) уточнили, что есть угроза распространения огня на ближайшие постройки.

В ДЧС также подчеркивают, что организована бесперебойная подача воды. "Ближайший водоисточник (пожарный гидрант) расположен всего на расстоянии 100 метров". Пресс-служба ДЧС Алматы Известно, что на место происшествия направлены 50 человек личного состава и четыре единицы техники. Специалисты уточнили, что принятыми мерами по пожару достигнута локализация в 15:48. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы "Сложность тушения пожара заключалась в сложных конструктивных особенностях строений, вплотную застроенных друг к другу". Пресс-служба ДЧС Алматы Материал по теме Правила пожарной безопасности: внесены изменения 24 августа 2025 года мощный пожар частично обрушил кровлю на складе в Туркестанской области.

