Самоподжог из-за арендной платы: в Павлодаре едва не произошла трагедия
31 августа на рынке "Жайлау" в Павлодаре арендодатель пытался совершить попытку самоподжога, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, причиной такого поступка стали вопросы, связанные с арендной платой.
"На месте происшествия сотрудники полиции совместно с администрацией незамедлительно приняли меры безопасности и вызвали бригаду скорой помощи. С мужчиной провели беседу сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ситуация стабилизирована".Пресс-служба ДП Павлодарской области
Стражи порядка выясняют детали произошедшего.
Ранее в аэропорту Алматы в терминале "Т-1" мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. В пресс-службе аэропорта отметили, что этот случай не связан с деятельностью аэропорта и не повлиял на его работу.
