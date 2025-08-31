Самоподжог из-за арендной платы: в Павлодаре едва не произошла трагедия

31 августа на рынке "Жайлау" в Павлодаре арендодатель пытался совершить попытку самоподжога, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, причиной такого поступка стали вопросы, связанные с арендной платой.

"На месте происшествия сотрудники полиции совместно с администрацией незамедлительно приняли меры безопасности и вызвали бригаду скорой помощи. С мужчиной провели беседу сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ситуация стабилизирована". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Стражи порядка выясняют детали произошедшего.

Ранее в аэропорту Алматы в терминале "Т-1" мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. В пресс-службе аэропорта отметили, что этот случай не связан с деятельностью аэропорта и не повлиял на его работу.