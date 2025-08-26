#АЭС в Казахстане
Общество

Самоподжог в аэропорту Алматы: предварительная причина и состояние пострадавшего

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, паспортный контроль , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 09:16 Фото: akorda.kz
В полиции назвали предварительную причину попытки самоподжога в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте дали дополнительный комментарий о чрезвычайном происшествии в аэропорту.

"Предварительно установлено, что мотивом поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования", – сказано в сообщении.

В пресс-службе Управления здравоохранения Алматы 26 августа рассказали, что пострадавшего доставили в Городскую клиническую больницу №4 и госпитализировали в отделение реанимации.

"Состояние крайне тяжелое. Получает лечение в полном объеме согласно клиническому протоколу Министерства здравоохранения РК", – сообщили в ведомстве.

Вечером 25 августа 2025 года в аэропорту Алматы в терминале "Т-1" мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. В пресс-службе аэропорта отметили, что этот случай не связан с деятельностью аэропорта и не повлиял на его работу.

