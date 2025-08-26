Самоподжог в аэропорту Алматы: предварительная причина и состояние пострадавшего

В полиции назвали предварительную причину попытки самоподжога в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте дали дополнительный комментарий о чрезвычайном происшествии в аэропорту.

"Предварительно установлено, что мотивом поступка стал личный конфликт мужчины со своей гражданской супругой. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования", – сказано в сообщении.

В пресс-службе Управления здравоохранения Алматы 26 августа рассказали, что пострадавшего доставили в Городскую клиническую больницу №4 и госпитализировали в отделение реанимации.

"Состояние крайне тяжелое. Получает лечение в полном объеме согласно клиническому протоколу Министерства здравоохранения РК", – сообщили в ведомстве.

Вечером 25 августа 2025 года в аэропорту Алматы в терминале "Т-1" мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. В пресс-службе аэропорта отметили, что этот случай не связан с деятельностью аэропорта и не повлиял на его работу.