Сильное землетрясение сотрясло часть земного шара

Сейсмическое событие магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Камчатки (Россия). Информация появилась в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой Геофизической службы РАН (ЕГС РАН), сообщает Zakon.kz.

По полученным данным ТАСС, очаг землетрясения залегал на глубине почти 60 км в Тихом океане. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 455 км.

Это землетрясение стало самым мощным за последние 24 часа. Согласно наблюдениям, афтершоки магнитудой от 4 до 5 фиксировались 16 раз за последние сутки.

В МЧС по региону сообщили, что количество афтершоков за неделю снизилось на 40%. Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8.

На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

